مؤتمر صحة القلب والأوعية الدموية يستكمل فعالياته لليوم الثاني ببورسعيد

لليوم الثاني على التوالي، تُستكمل فعاليات المؤتمر السابع والثلاثين لصحة القلب والأوعية الدموية، الذي نظمته جمعية أطباء الباطنة ببورسعيد، لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه في علاج أمراض ضغط الدم المرتفع، وتصلب الشرايين، ليحمل آمالا وتطلعات في حياة أفضل للأجيال المقبلة.

حضر المؤتمر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، الدكتور محمود يوسف، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية السابق بجامعة المنصورة، الدكتور مسعد سليمان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية جامعة المنصورة، الدكتور أشرف طلعت، أستاذ السكر والغدد الصماء، عميد كلية طب دمياط، الدكتور علاء وفا، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة، الدكتور أحمد وفا، أستاذ القلب والأوعية الدموية، بجامعة المنصورة، الدكتور حمزة قابيل، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة دمياط، الدكتور محمد قمر، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد عوض، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق، الدكتور أيمن منيسي، أستاذ ورئيس أقسام الباطنة السابق بجامعة المنصورة، الدكتور أبو المعاطي شريف، رئيس جمعية أطباء الباطنة ببورسعيد.

المؤتمر يناقش أحدث الأدوية في علاج قصور الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

من جهته، قال الدكتور أحمد سند، مدرس أمراض القلب والقسطرة بجامعة قناة السويس، إن مؤتمر «ديفارت لاب» السنوي، يناقش استخدام أحدث الأدوية في علاج قصور الشريان التاجي ومرض ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

مريض قصور الشريان التاجي يحتاج بخطة دوائية متكاملة

وأشار «سند» إلى أن المؤتمر ناقش خلال عدد كبير من المحاضرات، أحدث التوصيات العلمية على مستوى الجمعيتين الأمريكية والأوروبية لأمراض القلب وعلاج قصور الشرايين، مؤكدا أن مريض قصور الشريان التاجي، يحتاج إلى خطة دوائية متكاملة، وهو ما دفع إلى استحداث أدوية جديدة قادرة على إحداث فارق.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، استعرض الدكتور ياسر حسين مدير التدريب والتطوير في ديفارت لاب، نشاطهم خلال 10 سنوات، حيث أصبحوا في مقدمة أفضل 50 شركة على مستوى سوق الدواء المصري.

وأضاف الدكتور أحمد حامد مدير التسويق، أن المؤتمر يهدف لخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين، سعيا لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع، كما تميز المؤتمر، بطرح جميع موضوعاته على شكل حالات واقعية، ما يشجع على المشاركة والحوار بين أعضاء لجنة النقاش والحضور.

وأوضح أنه استكمالا لمجهوداتهم في الدعم وخدمة المجتمع المصري، تبرعت Devart lab بمنتج «فرافيرو 27» كمصدر لمركب الحديد عالي الامتصاص، لتصحيح نسبة الهيموجلوبين بالدم، الذي ساعد على مواجهة أنيميا نقص الحديد للحوامل، بجانب إطلاق حملة من أجل حياة أفضل للأم والطفل في عدد من قرى محافظات الجمهورية، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأمهات الحوامل والأطفال بعد الولادة واستكمالا لدور ديفارت لاب في خدمة المجتمع الطبي ودعم المواطن المصرى والقيام بدورها المجتمعي.

وأكدت مناقشات المؤتمر الطبي، أن مصر خرجت من حزام أنيميا الحوامل عام 2016 لتقترب من النسب العالمية، حيث انخفضت النسبة من 46% إلى 22.5%.