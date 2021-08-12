بدء العمل بمركز «تطعيم المسافرين» بلقاح كورونا في بورسعيد

انطلق العمل بمركز اللقاح المخصص لتطعيم المسافرين بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس، وذلك من خلال مكتب صحة بورسعيد أول بحي الشرق، حسبما أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

وقال «أبو هاشم»، في بيان، إن من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg ، موضحا أنه سيكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

250 جنيها للمصريين و25 دولارا لغير المصريين

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيها للمصريين و 25 دولارات لغير المصريين، وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

التطعيم للمسافرين مجانا للمصريين والأجانب

وأشار أبو هاشم أن مكتب التطعيم للمسافرين واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا الكائن بحي الشرق سيبدأ العمل من صباح اليوم الخميس وأن تلقي اللقاحات بالمجان سواء للمصريين أو الأجانب أما بالنسبة للرسوم المذكورة فهي مقابل إصدار الشهادات الذكية المؤمنة.

كانت وزارة الصحة والسكان، حذرت المواطنين بعدم الإنسياق وراء شائعات إمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقى لقاح فيروس كورونا وأكدت وزارة الصحة فى بيان لها أنه لا يتم استخراج شهادة qr code الخاصة بلقاح فيروس كورونا للسفر دون تلقى اللقاح وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية