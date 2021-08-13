للمسافرين إلى الخارج.. رسوم استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يجرى بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقييمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

رسوم استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

أشارت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

معايير الحصول على لقاح جونسون أند جونسون لمن تلقى نوعًا آخر

وأوضحت «الصحة» أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من قبل، يمكنهم الحصول على لقاح جونسون أند جونسون في حالة الرغبة بالسفر، بعد الموافقة على إقرار نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر.

خطوات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين

ـ الدخل على الموقع الإلكتروني، الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح على الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أوالمركز الذى يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكّيد على أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.