رسميا.. الصحة تعلن استقبال مصر لقاح «جونسون أند جونسون» غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال مصر للدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون غدًا الاثنين.

وطالبت الوزارة من المواطنين التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

أو من خلال الخط الساخن: 15335

الجدير بالذكر أن لقاح جونسون آند جونسون، من اللقاحات الفعالة والآمنة التي تصل فاعليتها لأكثر من 88%.

- لقاح جونسون آند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة، ويقوم على تكنولوجيا نواقل من الفيروسات الغدية، على عكس لقاحي فايزر وموديرنا والذيين يعتمدان على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال.

- يتميز لقاح جونسون اند جونسون بسهولة تخزينه فيتم تخزينه في درجة حرارة عالية من 2 لـ 8 درجات على عكس لقاح فايزر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم اكبر قدر ممكن من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطمانت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا،وقالت الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكه وكل هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الي طبيب وتزول في غضون يومين.

وقالت الوزارة إن المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر يشهد حالة من الاستقرار على مستوى عدد الإصابات، وكذلك الوفيات فضلا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وأكدت رفعها أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.