تسجيل لقاح كورونا للمسافرين في الخارج.. ووصول جونسون أند جونسون اليوم

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، استقبال لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، اليوم الإثنين، وذلك وفق التعاون المشترك مع الاتحاد الـفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة للمسافرين، حيث اشترطت بعض الدول على المسافرين تلقي لقاح جونسون أند جونسون، مؤكّدًا استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه سوف يتمّ توزيع لقاح جونسون أند جونسون، على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى المواطنين إحضار الاوراق التي تثبت سفرهم للخارج عبر هذا الرابط.

للمسافرين.. تسجيل لقاح كورونا مصر ووصول جونسون أند جونسون

وأضاف المصدر، أن وزارة الصحة والسكان سوف تستقبل 261 ألفًا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، كما أنَّ المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، كما ان هذه الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية

وأشار المصدر، إلى أن شهادة (QR CODE)، يتمّ تحصيل رسوم ادارية من مقدم طلب الشهادة لدواعي السفر، وتتكلف 100 جنية للمصري و10 دولار لغير المصري، مؤكّدًا أنَّ جميع لقاحات كورونا مجانية للمواطنين المصريين وغير المصريين الموجودين على أرض مصر، كما أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أنَّ لقاح جونسون أند جونسون، أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.