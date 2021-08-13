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الرئيس التونسي يزور مجموعة من النساء الحرفيات ويعد بتحسين ظروف عملهن «فيديو وصور»

كتب:

خالد عبد الرسول
08:37 م | الجمعة 13 أغسطس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته حرفيات تونسيات في عيد المرأة بتونس

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته حرفيات تونسيات في عيد المرأة بتونس

تفقد الرئيس التونسي قيس سعيد، منطقة حي هلال بالعاصمة، بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث زار مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.

وأعلنت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رئيس الدولة اطلع على الظروف المهنية الصعبة للمعنيات بالأمر، وأكد على مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

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