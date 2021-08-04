قيادي بـ«النهضة»: الغنوشي يعتبر قرارات الرئيس التونسي فرصة للإصلاح

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مساء يوم الأربعاء: «علينا أن نحول إجراءات الرئيس قيس سعيد، إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي»، وذلك حسبما أفاد قيادي بحركة النهضة.

وكشف القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، عن رأي رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي أعلنه خلال اجتماع مجلس الشورى، مساء الأربعاء.

ونشر «الطريقي» تدوينة عبر حسابه على فيس بوك، قال فيها: «رئيس الحركة الآن في الشورى: علينا أن نحول إجراءات 25 يوليو إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي»، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وعزل الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعلق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وذلك بعد مظاهرات غاضبة مناهضة لحركة النهضة التونسية، اجتاحت تونس.