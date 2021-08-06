الرئيس التونسي يقيل 3 ولاة ويؤكد: لا حوار إلا مع الصادقين

أنهى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الخميس، تكليف 3 ولاة للجمهورية، وهم والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان، وكان قيس سعيد، أصدر أمرا في وقت سابق، يقضي بإنهاء تكليف والي صفاقس ولم يتم تعيين خلفا له إلى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الرئيس التونسي، في وقت سابق، إنه لا عودة إلى الوراء ولا حوار مع خلايا سرطانية، في إشارة إلى رفضه الحوار مع الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان بالانقلاب.

«سعيد» ردا على دعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة: خبز وماء ولا عودة للوراء

وأوضح الرئيس التونسي، ردا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة: «لا حوار إلا مع الصادقين، ولا يمكن الحوار مع الخلايا السرطانية»، مضيفا: «خبز وماء ولا عودة للوراء»، في إشارة لشعار شهير ردده المحتجون في 2011 ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي حين صدعت حناجرهم بشعار خبز وماء وبن علي لا.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقيروان الواقعة وسط تونس، أمس الخميس، حكما يقضي بسجن الفلكي محسن العيفة لمدة سنتين مع النفاذ العاجل، وقال محاميه خميس الكافي، إنه سوف يستأنف في وقت لاحق من اليوم الحكم باعتباره مجانب للصواب لانعدام الحجة وعدم توفر الأركان القانونية.

وتعود القضية إلى يونيو الماضي، بعد تقدم مزارع من أحواز مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان بشكوى مفادها أنه تعرض إلى عملية احتيال من العيفة ومواطن تونسي آخر وسلب مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينار بعد أن وعداه باستخراج الكنوز.

من جانبه، علق الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي،خليفة بن زايد آل نهيان، على ما وصفه بأنه مشهد السقوط المريع لمقومات الدولة في عدد من أقطار المنطقة وغياب العدالة وتعطل التنمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هذا الأمر يؤكد على أن الإمارات حاضرة بمؤسساتها الحية، وفي طريقها الصحيح، مضيفا إن «مشهد السقوط المريع لمقومات الدولة، في عدد من أقطار المنطقة، وترهل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح، فالدولة حاضرة، والمؤسسات حية، والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا، ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن».