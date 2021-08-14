التفاصيل الكاملة لعودة الفنانة أسما لزرق للهجة المصرية بعد غياب عام

تعود المطربة المغربية أسما لزرق إلى الساحة الغنائية المصرية من جديد، بأغنية «بمزاجى»، التى انتهت من تسجيلها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج جميل جميل المغازى بالقاهرة، خلال الفترة الماضية، ليكون تعاونا جديدا بينهما بعدما قدما سويا أكثر من أغنية.

أسما لزرق تعود بكليب من توقيع جميل جميل المغازي

الأغنية من كلمات مصطفى مرسى وألحان شريف قاسم وتوزيع محمد مصطفى ويقول مقطع من الأغنية «فرعون واتفرعن جاله يوم فيه يندم»، حيث تحمل طبيعة «الهاوس» المناسب لأجواء الصيف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب وقنوات ومنصات الأغانى.

وطرحت أسما لزرق، آخر أعمالها الغنائية فى مصر العام الماضى، وهو كليب «امشي»، من إخراج جميل جميل المغازي، وكلمات مصطفى مرسي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع طارق عبدالجابر، هندسة الصوت ومكساج ياسر أنور، إيقاع سعيد ارتست، جيتار مصطفى أصلان، وچيتار أحمد نظمي .

آخر أغنيات أسما لزرق «امشي»

وكانت أسما لزرق قد ظهرت في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج «معكم» على قناة «cbc»، في شهر فبراير من العام الماضى، وتحدثت عن بداياتها في سن السابعة مع تجويد القرآن، مرشحة دائما للغناء في المناسبات المدرسية، واحترافها الغناء بعد ذلك، كما غنت خلال الحلقة لكوكب الشرق أم كلثوم وبدرية السيد وأحمد عدوية.

وأحيت أسما لزرق حفلاً غنائياً على خشبة مسرح أوبرا اسكندرية العام الماضى، بمشاركة المايسترو سليم سحاب، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة «أم كلثوم»، وأطربت الجمهور خلال الحفل بروائع خالدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكان الحفل هو الثانى لها على مسرح دار الأوبرا المصرية.