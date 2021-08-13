تعرف على تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021

مبادرة إحلال السيارات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي تعتبر من أهم المبادرات التي يستفيد منها المواطن، عقب إطلاقها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبفائدة متناقصة، خاصة مع قرار ضم تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021.

وقالت الدكتورة وفاء علي، خبير اقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة تفيد المواطن في المقام الأول، حيث يستبدل سيارته القديمة بأخرى حديثة بالتقسيط من 7 إلى 10 سنوات ويحوِّلها للعمل للغاز الطبيعي، توفيرا للنفقات، وخاصة في قسط السيارة وتكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021.

تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021

وتعتبر تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021، حيث تتراوح التحويل بين 5 آلاف جنيه للسيارات الكاربراتير وما يقرب من 7500 للسيارات الحقن الإلكتروني، كما ذكرت مبادرة تحويل السيارات في بياناتها سابقا.

بينما تختلف تكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات على حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة الملاكي والميكروباص وسيارة نقل، حيث إن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من السعر المعلن وتتحمل الدولة فرق التحويل بهدف تشجيع المواطنين.

تسديد التكلفة

وأعلنت وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية فى بيانات سابقة، أن هناك تسهيلات في عمليات السداد الخاصة بتكلفة تركيب الغاز الطبيعي للسيارات 2021، حيث هناك سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط أو الكاش، وأن صاحب السيارة التي يتم تحويلها يقوم بإجراءات التعاقد المتعلقة بعملية تقسيط قيمة التحويل يتم من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث «كهرباء - غاز - مياه» في حالة التقسط المبلغ شهريا والنظام الدفع الكاش يكون عن طريق دفع مبلغ فى خزينة الشركة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة وتحويلها للعمل الغاز الطبيعي وخاصة السيارات التى مضى على تصنيعها 20 عاما.