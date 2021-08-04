وزير البترول يتابع تنفيذ برنامج التوسع في محطات الغاز الطبيعي للسيارات

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري لمتابعة البرنامج الجاري تنفيذه لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأكد «الملا» أن الجهود التي بذلها قطاع البترول خلال الأشهر الماضية، تنفيذا لمبادرة الرئيس انعكست إيجابا علي تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلى الف على مستوي الجمهورية، مقارنة بنحو 208 قبل انطلاق المبادرة.

وأشار الوزير إلى دخول 185 محطة جديدة إلى الخدمة خلال الشهور الماضية، وجار حاليا الانتهاء من تشغيل 71 محطة أخرى، تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا.

ووجه وزير البترول بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية، وتشهد كثافة مرورية عالية، وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

وتابع المهندس طارق الملا خلال الاجتماع موقف استكمال البرنامج، للوقوف على تقدم الأعمال الإنشائية التي تجرى في باقي المحطات.

كما وجه «الملا» رؤساء الشركات المشاركة في تنفيذ الخطة بالاستمرار في تكثيف مجهوداتها للانتهاء من المحطات؛ إذ تشهد الخطة منظومة عمل بترولية متكاملة بين عدد كبير من الشركات، تشمل «المشغلة للمحطات»، والتي تحمل علامتها التجارية، مثل غازتك وكارجاس، إضافة الى «القطاع الخاص» العاملة في هذا النشاط، بجانب شركات تسويق المنتجات البترولية، التي تم التعاون معها لإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي إلى محطاتها، مثل مصر للبترول والتعاون والنيل ووطنية وشل أوت.

كما تشمل الخطة شركات قطاع البترول المسؤولة عن الإنشاءات، وإقامة البنية الأساسية للمحطات، التي تضم عدد كبير من الشركات لسرعة الإنجاز، وتشمل غاز مصر وبتروجت وتاون جاس وصان مصر وبترومنت والحديثة للغاز.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس السيد حسين، مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس حسنين محمد، رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر.