شحن جثمان الراقصة قتيلة التجمع الخامس إلى فيتنام غدا

أكد مصدر بالطب الشرعي، أنه جرى اليوم، الانتهاء من كل إجراءات سفر الراقصة الفيتنامية المعروفة إعلاميا بـ« راقصة التجمع الخامس »، التي عثر على جثتها في شهر يوليو الماضي، داخل أحد العقارات في كمباوند بمنطقة التجمع الخامس. وأضاف المصدر أن حانوتي سفارة فيتنام في القاهرة، حضر منذ قليل، وسلم المشرحة كل الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى صندوق نقل الموتى، تمهيدا لتغسيل الجثمان وحقنه بمادة الفورمالين حفاظا عليه من التعفن خلال فترة سفره وشحنه إلى فيتنام. كما قام حانوتي السفارة بتسليم المشرحة قرار النيابة العامة باستلام الجثمان، وأشار المصدر إلى أن جثمان الراقصة الفيتنامية، سوف يخرج من مشرحة زينهم الساعة الثانية ظهر غد السبت، إلى مطار القاهرة، تمهيدا لشحنه إلى بلادها.

بداية الواقعة

في يوم 23 يوليو الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة في أحد العقارات داخل كمباوند بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، وبالفحص تبين أنها في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها، كما تبين من ملامح وجهها أنها من إحدى الدول الآسيوية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها عن الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما كلفت المباحث بكشف هوية المجني عليها.

ضبط المتهم بقتل الراقصة

وجرى تشكيل فريق بحث، توصل إلى كاميرا مراقبة رصدت دخول المتهم مع المجني عليها للعقار، وبالفحص تبين أن المتهم مقيم في محافظة السويس، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وعثر بحوزته على جواز سفر المجني عليها، وكل متعلقاتها، وتبين أنها من دولة فيتنام.

وجرى إخطار سفارة فيتنام في القاهرة، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة قامت السفارة بإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى فيتنام.