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«كهربـاء القلـب» قاتل متسلل يلاحق الشباب

كتب:

دينا عبدالخالق
09:03 م | الجمعة 13 أغسطس 2021
«كهرباء القلب».. قاتل متسلل يترصَّد الشباب

«كهرباء القلب».. قاتل متسلل يترصَّد الشباب

«كهرباء القلب».. قاتل متسلل يترصَّد الشباب فى صمت دون دراية من أغلبهم، يفصلهم عن الحياة لدقائق محدودة فى غفلة منهم، يحتاجون خلالها ليد مُنقذ مدرّب على الإنعاش القلبى لإعادة ضخ الدماء للمخ، فإما تُكتب لهم الحياة مجدداً أو النجاة بإصابات دماغية، وقد يواجهون غيبوبة، والأسوأ الوصول للوفاة بفعل مرض العصر، لذلك فالتعامل المبكر مع هذا المرض هو الخطوة الأهم للوقاية من مضاعفاته المميتة.

 

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