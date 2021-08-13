عميد «حاسبات عين شمس»: مصر متميزة في صناعة البرمجيات

قالت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس، إنّ الكلية مهتمة منذ نشأتها بصناعة البرمجيات، كما أن مصر متميزة في هذا المجال على مستوى كل القطاعات، وهناك العديد من الأقسام المتميزة.

رئيس جامعة عين شمس بحث معوقات تجميع الروبوت

وأضافت «بدر»، خلال اتصال هاتفي «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّ فور عرض فكرة الروبوت الممرضة على رئيس الجامعة، بحث الجوانب الفنية والمعوقات بما فيها معوقات التجميع، «إحنا في النهاية عاوزين منتج حقيقي مش عاوزين حاجة تقف عند مرحلة معينة».

أكبر تحدي واجه فريق عمل «شمس»

وأشارت إلى أن الروبوت «شمس» ليست عبارة عن ماكينة صامتة، ولكنها تتفاعل مع كل الطلبات التي تتلقاها باللغة العربية وبالعامية، وكان هو التحدي الذي كانوا يواجهونه في أي برمجيات من خارج مصر، والتعديل فيها شيء صعب لجعلها بالعربية والعامية، «الروبوت يتعامل مع المرضى، ومش معقول هقول لهم اتفاعلوا معاها بالإنجليزية».

يمكن التحكم بسرعة الربوت

وعلق محمد عاطف، خريج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، على سرعة الروبوت البطيئة، قائلا إن السرعة يمكن التحكم بها.

الروبوت لديه وظائف تتميز عن الإنسان

وكشف الدكتور محمد مرعي، أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، عن مميزات «شمس» أول روبوت ممرضة، قائلا إن الروبوت لن يكون بديلا عن الإنسان في الوقت الحالي، لكنه لديه الوظائف التي ليست عند الإنسان مثل الاتصال المباشر بين المريض والطبيب عن بُعد.

فريق عمل الروبوت يتكون من 13 مهندسا

وقالت إسراء طارق، معيدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إن فريق عمل صنع الروبوت يتكون من 13 مهندسا، باختلاف التدرج الوظيفي سواء معيدين أو أساتذة أو باحثين أو مجموعة من الخريجين والطلاب.