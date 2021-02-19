حملات أمنية لمكافحة جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبرمجيات، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام طالب جامعى، مقيم بمحافظة الشرقية، بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لتطبيقات الهواتف المحمولة الذكية، التى تُعيد بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه وإعداد المواد التى تبث على الموقع بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، أمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات شبكة البث وهى عبارة عن 2 جهاز "لاب توب" محمل عليهما أنظمة تشغيل وبرمجيات مقلدة ومنسوخة، أعمال فنية حصرية لبعض القنوات المشفرة.

كما أسفر الفحص عن وجود تطبيق بالجهاز يقوم ببثه عن طريق الإنترنت ويحتوى على 26000 مشترك لديه، ويقوم ببث القنوات الفضائية المشفرة لهم بإستخدام سيرفر خارج البلاد نظير مبالغ مالية شهرية من المشتركين يقوم بتحصيلها من خلال رقم هاتف محدد، عبر خدمات التحويل النقدى المقدمة من شركات الهواتف المحمولة، وكذا برنامج لتحميل المحتوى من القنوات المشفرة لإعادة توزيعه على المشتركين، كما عثر على نظام تحويل للأموال يتم التحويل عليه من الخارج والمتصل بحساب على البريد الخاص به، وتبين وجود رصيد مالى وتحويلات مالية بعملات أجنبية متنوعة.

وأكدت التحريات أن المتهم، يعرض المحتوى المشفر عبر التطبيق الخاص به، ويقوم بفتحه للمشتركين عن طريق إرسال حساب شخصى لكل مشترك عقب تحويله قيمة الإشتراك ليتمكن من إستخدام التطبيق ومشاهدة المحتوى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي الشرقية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، ومقيم بمحافظة الشرقية، بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، وبثها عبر تردد أرضى لعدد من المشتركين معه بالشبكة، متخذاً من سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بلبيس مقراً لإدارة نشاطه، وإعداد المواد التى يقوم ببثها بالمخالفة للقانون، وعلى الفور تم استهداف محل ملك للمتهم، وأمكن ضبط 38 جهاز ريسيفر مزود بخاصية الإتصال بالإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة بقصد التربح، خصوصا وأن عدد المشتركين فى الشبكة المضبوطة بلغ أكثر من 1000 مشترك.

وفي البحيرة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام شخص، مقيم بمحافظة البحيرة، بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذاً من محل إقامته مركزاً لإدارة النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهة المذكور أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.