عميد «الحاسبات»: تغيير اسم الكلية للذكاء الاصطناعي جاء لتوجه الدولة نحو الرقمنة

قال الدكتور رضا عبد الوهاب، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إنه قد تم تغيير اسم الجامعة من كلية حاسبات ومعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي منذ عامين، نتيجه بروز الذكاء الاصطناعي والتوسع فيه عالميا، لافتا إلى أنه قد جرى تعديل اسم الجامعة عبر مقترح قدمه رئيس جامعة القاهرة للوزارة، التي وافقت عليه.

عبد الوهاب: «الكلية أصبحت أكثر جاذبية للطلاب باسمها الجديد»

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال استضافته ببرنامج «مانشيت»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن تغيير اسم الجامعة، جاء بسبب توجه الدولة مؤخرا نحو الرقمنة والتحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي، «الكلية أصبحت أكثر جاذبية بسبب الاسم الجديد».

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي كان يتواجد بحجم معين بداخل الكلية قبيل تغيير اسمها، ولكن بعد تغيير الاسم، تم تطوير البرامج وإنشاء تخصص جديد، وهو تخصص الذكاء الاصطناعي بداخل الكلية، «التخصصات الأخرى بتستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر».

عميد الكلية: عدد طلابنا يصل إلى 950 طالبا من مصري وعربي ووافد

وأكد أن عدد الطلاب كان يصل إلى 400 طالب، وحاليا وصل عدد الطلاب بها إلى 950 طالبا، منهم طلاب وافدين من الدول الأفريقية والعربية وغيرها، «إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي ليها صفحاتها على الإنترنت، والكلية مشهورة من وقت إنشائها في عام 1996 وليها تاريخ طويل في ذلك العمل».

وتابع: «اللي بيقدر يتماشى مع المناهج من الطلاب اللي بيتماشى مع العلوم الرياضية لأن الكمبيوتر جزء منه رياضيات، والإلمام بالكمبيوتر بشكل عام، ويكون حابب الكمبيوتر ويكون حابب الشغل فيه، لأن حب الدراسة مهم جدا للاستمرار ومن ثم التفوق».