درويش: مصر تمتلك 26 كلية حاسبات تعكس اهتمام الرئيس بـ"الرقمنة"

قال الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الحاسبات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "درويش" خلال فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب "بين النظرية والتطبيق" في نسخته رقم 30، الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات، أن مصر تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في ظل التطور التكنولوجي، منوها أن رئيس مجلس الوزراء وضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي للحاسب الآلي، ناقش كل ما هو جديد في علوم الحاسب بين نظرياتها وتطبيقاتها، فضلا عن المجالات المستحدثة التي ظهرت على خريطة نظم المعلومات.

وأوضح رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات في مصر التي استحدثت كلية للذكاء الاصطناعي.

واستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب "بين النظرية والتطبيق" في نسخته رقم 30، وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

حضر المؤتمر كل من الدكتور يسري الجمل، رئیس الجمعية العلمية للحاسبات ووزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور علاء عبد الباری، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم يعيش مرحلة جديدة تشهد توسعا في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن جائحة كورونا خلقت واقعا جديدا.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية، أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل رافدا أساسيا في اقتصاد العالم، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا نحو التحول الرقمي ونظم الرقمنة والذكاء الإصطناعي.