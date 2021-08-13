رئيس «قلوب أصحاء»: «ضيق التنفس والإرهاق والدوار» مؤشرات تتطلب سرعة زيارة الطبيب

أكد الدكتور علاء الغمراوى، استشارى أمراض القلب، رئيس جمعية «قلوب أصحاء» أن كهرباء القلب من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة بين الشباب فى مصر والعالم، مشيراً إلى أن تلف عضلة القلب والتدخين والمنبهات والضغوط النفسية واضطراب الغدة الدرقية أبرز أسباب المرض... وإلى نص الحوار:

ماذا يعنى اضطراب كهرباء القلب؟

- القلب يعمل وفقاً لنظام كهربى مسئول عن تنظيمه بدقة، حيث تتراوح نبضاته من 60 إلى 100 نبضة فى الدقيقة، ويتم التحكم فى إيقاع القلب عبر جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعى الموجود فى الأذين الأيمن، وفى حال عدم عمل النبضات الكهربائية المسئولة عن تنسيق عمل القلب على نحو صحيح، يؤدى ذلك إلى خفقان قد يكون سريعاً أو بطيئاً جداً أو غير منتظم مثل الذبذبة الأذينية، ومن ثم يتحول ذلك إلى اضطراب فى كهرباء القلب، وهو مرض شائع بشدة، خاصة بين الشباب، ويؤدى إلى أعراض مرضية مزعجة، تصل حالاتها الخطيرة للوفاة بالسكتة القلبية أو خلل بالغ بالمخ والدخول فى غيبوبة.

ما أسباب مرض كهرباء القلب؟

- الأسباب متعددة، منها ضعف أو تلف عضلة القلب، بسبب عدة أمراض، بالإضافة إلى التدخين والمنبهات والضغوط النفسية واضطراب الغدة الدرقية وعدم انتظام ضغط الدم، والإصابة بمرض القلب التاجى، والإفراط فى تناول بعض الأدوية دون الاستعانة بالطبيب المختص، ويمكن علاجه من خلال تبنى نمط حياة صحى للقلب.

وما النمط الصحى للقلب؟

- نمط الحياة الصحى للقلب، يحد من خطورة عدة أمراض، ويعتمد على تنظيم معيشة الفرد، عبر تخصيص 30 دقيقة للرياضة يومياً، وترشيد استخدام الملح فى الطعام بما لا يزيد على 5 جرامات ملح يومياً، لأنه يسبب تدمير أو خلل عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والتأثير على القلب والكلى، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للسكر، وعلاج السمنة والابتعاد عن الوجبات الغذائية السريعة والدهون. ويجب الابتعاد عن التدخين الذى يسبب خللاً بالقلب، وتجنب التوتر والعصبية المفرطة وتسارع ضربات القلب، مع ضرورة الكشف الدورى للاطمئنان على القلب، والسكر، والضغط، ووظائف الكلى ونسبة الكوليسترول بالدم، وإجراء رسم قلب مرة كل عام.

وما أعراض اضطراب كهرباء القلب؟

- يشعر المريض بضيق فى التنفس ورفرفة بالصدر، وكأنه يركض، أو ألم فى الصدر، والمعاناة من الإرهاق، والدوار، والعرق الزائد، وأحياناً الإغماء، ويجب التوجه للطبيب فى هذه الحالة.

الدكتور علاء الغمري: تلف العضلة والتدخين والمنبهات والضغوط النفسية واضطراب الغدة الدرقية أبرز الأسباب

وهل كل التسارع أو التباطؤ يعنى وجود مرض بالقلب؟

- بالتأكيد لا، فأثناء ممارسة الرياضة ترتفع ضربات القلب لضخ دم غنى بالأكسجين فى الأنسجة، وأثناء أوقات الراحة والنوم تختلف ضربات القلب وفقاً للحالة النفسية، وتعتبر هذه ردود فعل طبيعية، وبعض أدوية الضغط تؤدى إلى خفض ضربات القلب، وأحياناً يشعر الفرد بنبضات ينسحب فيها القلب للأسفل نتيجة ضربة زائدة، تسبب عرقاً زائداً ورهبة شديدة، بسبب التدخين والتوتر وشرب المنبهات، وحال تكرارها على فترات متقطعة عديدة تسبب ضعفاً فى عضلة القلب.

الاستخدام المفرط للموبايل من عوامل الاضطراب.. ويجب تدريب المواطنين على إسعافات إنعاش القلب

ما الإسعافات الأولية السليمة الواجب اتباعها حال الإغماء بسبب كهرباء القلب؟

- يسبب اضطراب كهرباء القلب لحظات استثنائية، يسقط فيها المريض مغشياً عليه، ويجب سرعة إنقاذه لتجنب الوفاة أو الإصابة بأمراض فى المخ، من خلال وضعه على الجانب الأيمن ورفع الذقن لأعلى، والاستعانة بحقيبة الإنعاش القلبى التى يجب توفيرها فى عدة مناطق هامة بالبلاد، كمحطات المترو والمواصلات والنوادى والهيئات، وهنا يجب إنقاذ المريض بعد سقوطه خلال مدة لا تتجاوز 5 دقائق، عبر الضغط على الصدر بشكل متواصل للضغط على عضلة القلب من أجل إنعاشها وتوصيل الدماء إلى المخ سريعاً، عبر جهاز للصدمات يوجد فى الحقيبة.

وهنا ننصح بضرورة تدريب الجميع على الإنعاش القلبى الرئوى وتوفير هذه الحقائب لإنقاذ حياة الكثير من مرضى اضطراب كهرباء القلب، خاصة مَن لا يعلمون بمرضهم.

وما مدى صحة تأثير الاستخدام المفرط للموبايل على القلب؟

- يعتبر هذا الأمر شديد الأهمية والخطورة، حيث يسبب الاستخدام المفرط للموبايل وخاصة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد إجهاد اليوم، اضطراباً، ويؤثر على الساعة البيولوجية للجسم.

وتعتبر النساء الحوامل الأكثر عرضة لاضطراب القلب بسبب الموبايل، فضلاً عن احتمالية تسببه فى مشاكل للجنين، الذى يمكن أن يعانى من عيب خلقى فى القلب، وبالنسبة للشخص العادى يمكن أن يتسبب الاستخدام المفرط للموبايل فى مشاكل بقرنية العين.

معرفة اضطراب كهرباء القلب

يمكن الكشف عن المرض عبر أشعة القلب، خاصة رسم القلب الذى يظهر فوراً هذا الاضطراب، ولكن يجب الإشارة إلى أنه ليس كل تسارع أو تباطؤ يعنى مشكلة بكهرباء القلب، كما أنه من الطبيعى عدم سماع ضربات القلب، ولكن حال سماعها قد يعطى هذا مؤشرات لمشاكل فى القلب.