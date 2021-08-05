«التدخين يؤدي للقتل».. «جزمجي» يطعن صاحب سوبر ماركت بسبب سيجارة بحلوان

أحس «الجزمجي» بالدوار فجأة، وضع يده على منضدة داخل محله الخانق، متناولا علبة سجائره ليكتشف فراغها تماما، فتش في جيوبه بعصبية، ليحصل على بعض النقود التي تساعده على شراء غيرها، مقاوما بصعوبة بالغة دبيب النمل في رأسه نتيجة نقص «النيكوتين»، اتجه مسرعا إلى محل بقالة صغير، يقع أمام محله مباشرة، في ملف أبو خليل بمنطقة كفر العلو التابعة لحلوان، الذي يمتلكه 3 شباب يساند كل منهم الآخر، يتبادلون دورياتهم لمتابعة العمل داخله، وبأحد الأيام عصرا، كان القدر ينتظر الضحية «أيمن»، صاحب الـ35 عاما، واضعا نهاية لحياته بعدة طعنات غادرة.

دلف القاتل، إلى المحل مستهدفا الضحية، ثم نشبت بينهما مشادة كلامية، أضمر الأخير الانتقام من الضحية، فتوجه لمحله المقابل له، وأخذ أسلحة بيضاء «مفك ومقص»، ثم طعن المجني عليه 3 طعنات متفرقة بجسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، تاركا خلفه 3 أطفال، أكبرهم في المرحلة الابتدائية، وزوجة في بداية العقد الثالث من عمرها.

المجني عليه هاتف شقيقه الأكبر قبل الواقعة بـ«10 دقائق»

يقول شقيق الضحية الأكبر لـ«الوطن»، بوجه محتقن وعيون دامعة، إن شقيقه كان لا يحب المشكلات، على علاقة قوية بالله، وسيرته طيبة بين الجميع، وفي اليوم ذاته، هاتفه المجني عليه قبل الواقعة بقرابة 10 دقائق، وقال له إن المتهم «مجدي» -الذى له سوابق كثيرة- منها الشروع فى قتل آخر، والتحرش بالأطفال والنساء، دلف داخل محلهم الخاص لشراء علبة سجائر، وأثناء ذلك أخذ «آيس كريم» خاص به عنوة، وقال له إن الضحية صاحب المحل، سيسدد ثمنه، ووجه السباب للجميع، فتوجه له على الفور.

علبة سجاير «شكك» السبب في الواقعة

وتعود بداية الواقعة، إلى أن المتهم كان يريد علبة سجائر «على الحساب»، فرفض المجنى عليه، لفظاظة القاتل وسلوكه السيئ، فأعطاه شقيقه الأكبر علبة السجائر الخاصة به، منعا للمشكلات وتصاعد الموقف، إلا أن المتهم رفض وقرر افتعال مشاجرة مع الضحية.

طعنة نافذة أعلى الصدر أودت بحياة الضحية

التف الأهالي حولهم، في محاولة لفض المشاجرة، حتى لا تنتهي بكارثة، إلا أن المتهم توجه لأكثر من مرة داخل محله الخاص، حيث طبيعة عمله «جزمجي» ثم التقط «مفك ومقص»، وتوجه أمام الضحية، وسدد له 3 طعنات بأعلى الصدر والبطن وجانبه الأيسر، وحال انشغال الجميع في دهشتهم، انسحب القاتل وتوجه لمستشفى حلوان العام لمداواة جرحه الصغير، إثر محاولات الأهالي أخذه من بين يده، فقرر بعدها التوجه لقسم الشرطة، وتحرير محضر ضد المجني عليه.

ولم يكن يعلم المتهم، أن الأخير لقى مصرعه بسبب الطعنة الأولى النافذة بشريان الرئة المتصل بالقلب داخل المستشفى، وتم احتجاز المتهم داخل مستشفى حلوان العام، حتى حضر فريق من المباحث العامة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم عرضه أمام تحقيقات النيابة العامة، التي أمرت بتشريح جثة الضحية، لمعرفة على أسباب الوفاة، كما أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.