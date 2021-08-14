هل يجوز تنفيذ وصية الميت بدفن مصحف معه بالقبر؟.. الأزهر يجيب

يوصي البعض قبل وفاته بدفن المصحف معه داخل القبر وأن يكون مغطى بقماشة بيضاء لحفظه من التراب ورفات الأموات وغيره، اعتقادا منهم بأن هذا الأمر يخفف عن الميت من عذاب القبر، الأمر الذي يجعل أهله في حيرة كبيرة ما بين تنفيذ وصيته، ودفن المصحف الشريف في مكان لا يليق به.

لجنة الفتوى: لا يجوز دفن المصحف الشريف مع الميت

من جانبها، حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية داخل الأزهر الشريف، هذا الأمر، مؤكدة أنه لا يجوز دفن المصحف الشريف مع الميت، لأن المصحف يوضع في أعلى وأرقى الأماكن.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردا على سؤال كان نصه:«هل يجوز أن أوصى بدفن المصحف معى فى كفني؛ ليكون عاصمًا لى من عذاب الله تعالى»، بأن دفن المصحف مع الميت سيختلط بالنجاسة وهى صديد الميت، ومن ثم فلا يجوز دفن المصحف مع الميت.

لجنة الفتوى: دفن المصحف يٌعتبر امتهان للقرآن الكريم

وأوضحت لجنة الإفتاء أن دفن المصحف يٌعتبر امتهانا للقرآن الكريم بدون حاجة، حيث نص بعض الفقهاء بأنه لا يجوز أن يُكتب على الكفن شئ من القرآن الكريم كسور يس والكهف ونحوهما، أو الأسماء المعظمة؛ وذلك صيانة لها من الصديد.

واختتمت اللجنة قائلا:« اعلم أيها السائل الكريم أنه إنما يُنجيك حُسن ظنك بربك، واتباع أمره، واجتناب نهيه، والإكثار من عمل الصالحات، والابتعاد عن ظلم العباد، ولزوم أداء الحقوق لأصحابها، وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم».

أدعية للميت

ومن أفضل الأدعية التي يجب أن يدعو بها أهل الميت وأصدقائه له بها هي بحسب : «اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب».