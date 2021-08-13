«في حالة تعفن كامل».. العثور على جثة شاب داخل شقته في مدينة السلام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل شقته في دائرة قسم شرطة السلام أول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أفراد الأسرة لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من حارس أحد العقارات بانبعاث رائحه كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في العقار المكلف بحراسته، وبالانتقال وكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، عثر على جثة صاحب الشقة، ويدعى «أحمد. ع. ع. ر» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رُمّي كامل، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ولم يتبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وتحفظ ضباط المباحث على كاميرات المراقبة في العقار وفي المحال والعقارات المجاورة للعقار «مسرح الواقعة»، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت مقارب للواقعة، كما استمع ضباط المباحث لحارث العقار وعدد من السكان لجمع التحريات حول المتوفى وفحص علاقاته وجميع المترددين عليه في شقته محل البلاغ.

وقال مصدر أمني إن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية في الوفاة أم أنها وفاة طبيعية نتيجة لأسباب صحية.