علي جمعة والتهامي في حفل زفاف نجل شيخ الطريقة الرفاعية (صور)

وسط دعوات مقتصرة للحضور والتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الإحترازية، أقيم أمس حفل زفاف الشيخ محمود، نجل الشيخ طارق ياسين التهامي، شيخ الطريقة الرفاعية، بحضور عدد من رجال الدين ومشايخ الصوفية، ومنهم الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، والمنشد الديني محمود التهامي، وعدد من مشايخ الطرق الصوفية.

علي جمعة يلقي كلمة في حفل الزفاف

وتولى عقد القران الدكتور علي جمعة، في مسجد فاضل بمدينة 6 أكتوبر، وكان من بين الحضور السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد أبوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب.

علي جمعة يلقي كلمة في حفل الزفاف

وألقى «جمعة» كلمة خلال عقد القران، وطلب فيها بضرورة مراعاة الود بين الأزواج، وأن الزواج سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن للزوجة حقوقا على زوجها، ويجب على الزوج مراعاة ذلك الأمر طوال الوقت، فضلا عن مراعاة الزوجين لجميع الحقوق بينهما لإقامة أسرة مسلمة، داعيا لهم المولى عز وجل أن ينعم عليهما ويرزقهما بالرفاء والبنين العاجل.

محمود التهامي ينفي حفل زفافه

ومن جانبه، أوضح المنشد محمود التهامي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك أن عقد القران كان للشيخ محمود طارق ياسين الرفاعي، وليس حفل زفاف لشخصه، وذلك بعدما اختلط الأمر علي رواد السوشيال ميديا، نظرا لتشابة الأسماء بينهما قائلا: «ياجماعة أنا مدعو من ضمن الحضور وليس العريس، العريس اسمه محمود التهامي».

علي جمعة ينهي المفتي

وفي سياق منفصل، كان قد في هنأ الأستاذ الدكتور علي جمع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد خدمته لمدة عام.

وأكد المفتي الأسبق، أن الدكتور شوقي علام واجه العديد من التحديات إلا أنه استطاع أن يتخطاها بنجاح، كما صدر عن دار الإفتاء عدد من الفتاوي المنضبطة والتجديدية التي يسرت على الناس محنة فيروس كورونا وحققت الاستقرار المجتمعي".