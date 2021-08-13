علي جمعة عن التجديد لـ شوقي علام: دار الإفتاء شهدت طفرة كبيرة في عهده

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، إن تقدير القيادة السياسية لجهود الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في دار الإفتاء تجلى في تجديد الثقة له ومد خدمته لاستكمال ما بدأه من إنجازات في الحقل الإفتائي.

وأضاف جمعة أن إنجازات الدكتور شوقي علام على مدار السنوات الماضية التي تولى فيها منصبه مفتيًا للديار المصرية، مشهودة في الداخل والخارج.

الإفتاء وجائحة كورونا

وأكد جمعة أن دار الإفتاء المصرية تحت قيادة الدكتور شوقي علام، واجهت الكثير من التحديات التي استطاعت عبورها بنجاح ولعل آخرها جائحة كورونا التي بذلت خلالها الدار جهودا كبيرة وصدر عنها الكثير من الفتاوى المنضبطة والتجديدية التي يسرت على الناس هذه المحنة وحققت الاستقرار المجتمعي.

وتقدم جمعة، بالتهنئة وبخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق فضيلة المفتي إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يؤيده ويعينه فيما هو مقبل عليه وأن يلهمه الرشد والصواب.

الرئيس يمد خدمة شوقي علام مفتي الجمهورية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس، القرار رقم 339 لسنة 2021، بشأن مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم 12/8/2021، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.

كما أصدر الرئيس قرارًا بتاريخ 10 أغسطس 2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

كما وجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ في 12/8/2021، وكذلك على قراره باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.