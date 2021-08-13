مطار القاهرة الدولي يستقبل الشحنة الثالثة من لقاح أسترازينيكا

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الشحنة الثالثة الجديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا، على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان، تمهيدا لتوزيعها على مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وصول شحنة من لقاح أسترازينيكا لمطار القاهرة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الشحنة وصلت على متن الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات الإفراج عن الشحنة، وتسليمها لمسؤولي وزارة الصحة، الذين كانوا في استقبالها داخل أرض مهبط المطار فور وصولها.

وكان الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح «أسترازينيكا» يجري حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا «3 أشهر».