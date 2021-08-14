تشكيل لجنة لفحص ومراجعة نتائج طلاب سياسة واقتصاد جامعة بني سويف

كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بتشكيل لجنة لفحص نتائج امتحانات طلاب كلية السياسة والأقتصاد بالجامعة، وكذلك مراجعة جميع النتائج داخل كنترول الكلية، لبيان حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود أخطاء في النتائج تضر بالطلاب.

«حسن» عن تداول أخطاء بنتائج سياسة واقتصاد جامعة بني سويف: شكلت لجنة سريعًا لبيان الحقيق

وقال رئيس جامعة بني سويف في تصريحات لـ «الوطن»: «علمت أن هناك شائعات بوجود أخطاء في نتائج طلاب كلية السياسة والأقتصاد داخل الجامعة، وعلى الفور وجهت بفحص ومراجعة كل نتائج الطلاب داخل الكنترول لاستبيان الحقيقة إذا ما كان هناك أخطاء بالفعل أو عكس ذلك».

رئيس جامعة بني سويف يطمئن طلاب سياسة واقتصاد: «لن يضيع حق احد ولا تستر على أخطاء»

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنه في حال وجود أخطاء لن يتم التستر عليها، بل محاسبة المخطئ، لأن الجامعة اتخذت منهجًا منذ البداية بالشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصر أو المخطئ، مطمئنًا الطلاب جميعًا: «لن نتستر على مخطئ أو فاسد في حال ثبوت ذلك»

حسن: خلال يومين ستظهر نتائج اللجنة لبيان الحقيقة

كما كشف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن أن نتائج تلك اللجنة التي تم تشكيلها بدأت عملها بالفعل، والأحد القادم ستكون هناك نتائج للتحقيق من قبل اللجنة سواء بصحة ما تم تداوله أو خطأه.

تأسيس كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف

وتأسست كلية الأقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف عام 2013 وبدأت الدراسة بها عام 2013/ 2014، حيث تقبل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية لخريجي الثانوية العامة وفق مجموع يحدده مكتب التنسيق بالكلية التي تنقسم إلى قسمين وهما: قسم العلوم السياسية، وقسم الاقتصاد،

الدكتور أحمد عبدالوهاب عميدا لكلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف

يشار إلى أن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قد كلف نهاية شهر يوليو الماضي، الدكتور أحمد عبدالوهاب عميدا لكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، نهاية شهر يوليو الماضي، خلفا للدكتور أبو بكر فكرى مصطفى عميد الكلية السابق.