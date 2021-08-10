جامعة بني سويف تواصل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

تواصل جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، عقد اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بكليات «الإعلام والسياحة والفنادق، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتمريض»، والتي بدأت في 7 أغسطس وتمتد حتى 19 اغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

رئيس جامعة بني سويف يوجه بتوفير الراحة للطلاب خلال اختبار القدرات

ووجه رئيس الجامعة بتوفير المناخ الملائم و كافة سبل الراحة للطلاب، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كيفية التسجيل الإلكتروني للتقدم باختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف

يتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني

www.tansik.egypt.gov

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف

1ـ يقوم الطالب/ الطالبة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2ـ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، يظهر للطالب بياناتة الشخصية والتي تتضمن: الرقم الجلوس، أسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الادارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درس فيها الطالب.

3ـ على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4 ـ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له وأسماء الكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5 ـ يقوم الطالب باختيار قدرات الكلية والمواعيد .

6 ـ عقب انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل الإلكتروني، والتوجه به إلى مقر الكلية في الموعد المحدد.

موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة بني سويف

تبدأ اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات في جامعة بني سويف اعتبارا من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021م

الأوراق المطلوبة للالتحاق باختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف

1 ـ طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات.

2 ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه .

3 ـ الرقم القومي وصورة منه أو شهادة الميلاد وصورة منها.

4 ــ يسدد الطالب قيمة ملف القدرات 450 جنيها.

5ــ اتخاذ كافة اﻹجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية.