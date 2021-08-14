4 مشاهد من الجمعة الأولى بعد رحيل دلال عبدالعزيز: زيارات أقارب ومحبين

شهدت الجمعة الأولى بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، تجمع عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل سمير غانم في مدافن الأسرة، من أجل زيارة سمير غانم ودلال عبدالعزيز وقراءة الفاتحة على أرواحهما.

المشهد الأول زيارة شقيق سمير غانم

البداية كانت بزيارة حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، والذي لم ينقطع عن زيارته منذ وفاته كل جمعة منذ 20 مايو الماضي.

المشهد الثاني: توافد جمهور ومحبي سمير ودلال لزيارتهما

كما توافد جمهور ومحبي «سمير ودلال» على مقابر أسرة الفنان سمير غانم في الجمعة الأولى بعد وفاة زوجته الراحلة دلال عبدالعزيز، لقراءة الفاتحة لهما.

وحرص محبو النجمين الراحلين على زيارتهما خلال أول جمعة بعد رحيل دلال عبدالعزيز وذلك بمقابر أسرة غانم بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس.

المشهد الثالث: ممثلون مساعدون يزورون سمير غانم اعترافًا بفضله

كما زار عدد كبير من الممثلين المغمورين والممثلين المساعدين «الكومبارس» الفنان سمير غانم وزوجته اعترافًا بفضله وجميله معهم، حسبما قال بعضهم في تصريحات صحفية.

أشقاء سمير غانم يزورون قبره في أول جمعة بعد رحيل دلال عبدالعزيز (فيديو)

المشهد الرابع: دنيا سمير غانم تزور والدتها ووالدها في أول جمعة تمر على رحيل دلال عبدالعزيز

ولم تفوت الفنانة دنيا سمير غانم أول جمعة تمر على وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز وزارتها لقراءة الفاتحة والدعاء لها.

وغيب الموت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إثر معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وماتت بعد قرابة شهرين من وفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، ولم تعلم برحيله حتى وفاتها.

دنيا سمير غانم تزور قبر والديها في الجمعة الأولى من رحيل والدتها.. فيديو