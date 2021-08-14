دنيا سمير غانم تشكر جمهور والديها: أنتم أهلي وأخوتي

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر لكل من واساهم ووقف بجوارهم في أزمة وفاة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة لأسرتها يظهر فيها والداها وزوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

وعلقت «دنيا» على الصورة قائلة: «شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب».

ووجهت دنيا سمير غانم رسالة للجمهور، قالت فيها «لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا».

كما وجهت رسالة شكر للجمهور في الوطن العربي «شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب»، وتذكرت والديها وكتبت «بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا».

وغيب الموت الفنان الكوميدي سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصابه هو وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز والتي رحلت بعده بقرابة 62 يوما متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا هي الأخرى ودون أن تعلم بوفاة رفيق عمرها الفنان سمير غانم.

وقدم الفنان الراحل مئات الأعمال الفنية بين شاشات السينما وخشبة المسرح والتلفزيون وبدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها مع الراحلين الضيف أحمد وجورج سيدهم قبل أن تنحل الفرقة بوفاة الضيف أحمد.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفنان الراحل بإطلاق اسمه على أحد الكباري الجديدة تقديرًا لدوره في الفن المصري.