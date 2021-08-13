أشقاء سمير غانم يزورون قبره في أول جمعة بعد رحيل دلال عبدالعزيز (فيديو)

توافد اليوم أشقاء الفنان الراحل سمير غانم لزيارة مقبرته في الجمعة الأولى على وفاة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال مراسل «الوطن»، إن حسام غانم لم ينقطع عن زيارة قبر أخيه منذ وفاته، مشيرًا إلى أن القبر شهد تركيب يافطة جديدة للفنانة دلال عبدالعزيز بجوار زوجها الراحل.

كما توافد الجمهور على قبر الفنان سمير غانم على قبره في الجمعة الأولى بعد وفاة زوجته الراحلة دلال عبدالعزيز، لقراءة الفاتحة لهما.

وقال أحد المتوافدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان الراحل كان سباقا بالخير ويقف مع الجميع في أزماتهم، مشيرًا إلى أنه كان ممثلا رائعا: «كان شبعان من كل حاجة، ولما ممثل صغير جديد يطلع كان بيخليه يقول اللي هو عاوزه، بخلاف فنانين كتير ميقدروش يعملوا كده».

ووجه رسالة دعم للفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، قائلًا: «شدوا حيلكم عشان هتكملوا المسيرة زي ما وصاكم الوالد وهتقدروا تمشوا على نفس الدرب اللي ماشي عليه.. واللي خلف مماتش».