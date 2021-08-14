بارز هادي.. خبيرة مكياج عراقية تتحول لدلال عبدالعزيز وسمير غانم «فيديو»

استطاعت خبيرة المكياج العراقية، بارز هادي، أن تتحول إلى شخصيتي الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، عن طريق المكياج، ونشرت خلال حسابها عبر «انستجرام» شكلها بعد المكياج وقامت بأداء مشهد تمثيلي للزوجين الراحلين.

وانهالت التعليقات على خبيرة المكياج العراقية تمتدح إبداعها في تحويل شكلها نسخة طبق الأصل من الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز.

من جانبها علقت بارز هادي على الفيديو قائلة «مدة قصيرة... فقدناكم.... آلم بعادكم كبير جدا... يا رب صبر دنيا وإيمي ويارب اسكنهم فسيج جناتك.. الله يرحمهم».

رحيل دلال عبدالعزيز

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز السبت الماضي، بعد صراع 3 أشهر مع مضاعفات فيروس كورونا، والذي أدى لإصابتها بتليف الرئتين.

وقد بدأت الإصابة لدى دلال عبدالعزيز أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها دنيا سمير غانم والذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، ولكن إصابتها هي ودنيا أدت لتأجيل تصوير المسلسل.

وقد تعافت دنيا بعد أسبوعين من الإصابة، ولكن عانت دلال عبدالعزيز من مضاعفات فيروس كورونا والذي لوفاتها لاحقا.

رحيل سمير غانم

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم في 20مايو بعد صراع فترة قصيرة مع مضاعفات فيروس كورونا والتي أدت لتوقف عدد من الأجهزة في جسمه ليرحل عن عالمنا ويشيع جثمانه وسط جنازة مهيبة كما وصفها الأعلامي رامي رضوان زوج ابنته دنيا.