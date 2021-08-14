إطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد لتعقب عناصر «داعش» الإرهابي

أطلقت القوات العراقية، اليوم، عملية أمنية واسعة شمال العاصمة العراقية بغداد، بهدف تعقب عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في العراق، إن عملية أمنية واسعة انطلقت في مناطق شمالي بغداد، موضحة في بيان، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة «عمليات بغداد» بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، في الساعة 6:00 من صباح اليوم، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

اشتراك وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في العملية

وأشارت خلية الإعلام، إلى اشتراك وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى، مضيفة أن العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أعلن أمس الجمعة، القبض على 4 إرهابيين في كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، وفاقًا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وقال اللواء رسول في بيان، إنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واصلت تشكيلات جهاز «مُكافحة الإرهاب» عملياتها النوعية ضد بقايا داعش.

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنهتم إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين ينتميان لـ«داعش» في محافظتي كركوك ونينوى، مشيرًا إلى إلقاء القبض على عنصرين اثنيين من بقايا التنظيم الإرهابي في صلاح الدين والأنبار.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، امس الجمعة، القبض على 10 متسللين من سوريا الى العراق، عبر قرى ام الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي نينوى.

وأضافت الخلية العراقية، أنه تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.