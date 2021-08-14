ضبط 131 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى فروع وهندسيات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى محافظات الجمهورية، لضبط سارقي التيار، بالتنسيق مع موظفي الشركات لمواجهة نزيف الخسائر الذي يتعرض له القطاع بسبب حيل التلاعب التي يستخدمها البعض لسرقة التيار الكهربائي.

تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة

وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع شركات التوزيع عن ضبط 130 ألفًا و959 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 9 أيام، فضلًا عن تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

أضرار سرقة التيار على شبكة الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، 4 أضرار لسرقات التيار الكهربائي كالآتي:

- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون تحصيل قيمتها.

- المشكلات الفنية نتيجة الأحمال الإضافية غير المعروفة لدى شركات التوزيع.

- خسائر مالية ضخمة سنوية وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.

طرق وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن سرقات التيار الكهربائي كبّدت قطاع الكهرباء خلال العام الماضي ما يقرب من 2 مليار و300 مليون جنيه، لافتًا إلى استخدام وزارة الكهرباء عددًا من الطرق والآليات الجديدة لمواجهة هذه السرقات، منها التقديم لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بالمباني المخالفة والعشوائية.

مرور «شعاع» على العدادات مسبقة الدفع لمواجهة سرقة التيار

وقال المصدر إن وزارة الكهرباء استخدمت طريقة أخرى لمواجهة عمليات سرقة التيار، من خلال إسناد مهمة المرور شهريًا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة «شعاع» للخدمات العامة، وهي المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، بجانب عملها للقضاء على السرقات.