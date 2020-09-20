مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار.. حالات رفع عداد الكهرباء عن المشترك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحالات التي يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه، ونرصدها في السطور التالية.

حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

- في حالة إمداد المستهلك للغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا، أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

إحداث خلل عمدي بالعداد

- في حالة أحدث المستهلك خللا عمديا بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة حصول المستهلك على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

إتلاف الأختام على العدادات

- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء (مادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).

منع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة

- في حالة منع المستهلك مندوبي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا، سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، یتم إخطاره بأنّه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة

- في حالة رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).