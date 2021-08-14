زارها الرئيس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن شقق سكن موظفي العاصمة

تعد مدينة بدر، من المدن الجديدة، ذات الأهمية الكبرى، وذلك لتميزها بعدد من المميزات، أهمها قربها من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد مدينة بدر، من أقرب المدن إلى مدينة العاصمة الجديدة، فهي تقع على بعد مسافة قليلة منها.

مما جعلها الاختيار الأول أمام الدولة، لتكون مقر مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تسهيلا عليهم عملية التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية، ويضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ويتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

وشهدت مدينة بدر، اليوم، تحديدا مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء فعاليات افتتاح مشروعات سكنية جديدة، داخل 4 مدن جديدة، من ضمنهم مدينة بدر، وتجول الرئيس داخل شقة «نموذج مفروش»، التي سيتم انتقال العاملين بالعاصمة الإدارية، إليها فور بداية العمل داخل مكدينة العاصمة الإدارية.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل مدينة بدر، وفقا لتصريحات المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

شقق موظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر

وتضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة، وبلغت نسبة الإنجاز 98%، وتم الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

وتتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار، والدور الواحد يضم 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة، بحسب رئيس الجهاز.

وتتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين، وفقا لـ«مندور».

كما يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدمي في وسط عمارات المرحلة الأولى، بخلاف الخدمات التي سيتم توفيرها داخل عمارات المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

كما أكد رئيس الجهاز، على أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة، منذ قرابة شهرين، وتضم هذه المرحلة 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية 20 %.