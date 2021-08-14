مدبولي عن تطور حياة المصريين في آخر 7 سنوات: قطعنا خطوة من 1000

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ملف الإسكان واحد من الملفات الكثيرة التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية بهدف تحسين جودة حياة المصريين، موضحًا أن الدولة اقتحمت ملفات كانت تكبلها، مثل المرافق والغاز والكهرباء والصرف ومياه الشرب والتعليم والصحة والتموين.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن الدولة المصرية اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.

وتابع: «مع الإرادة السياسية ومتابعة الرئيس السيسي لهذه المشروعات، والجهود التي تقوم بها الدولة، هي التي مكنتنا لكي نصل إلى ما وصلنا إليه بعد 7 سنوات.. وأقول إننا في حاجة إلى شوط كبير جدا، وكما يقول الرئيس، نحن قطعنا خطوة من 1000 خطوة».