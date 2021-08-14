رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي عن تطور حياة المصريين في آخر 7 سنوات: قطعنا خطوة من 1000

الدولة المصرية اقتحمت ملفات التعليم والإسكان والكهرباء بشجاعة

كتب:

شريف سليمان
09:17 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ملف الإسكان واحد من الملفات الكثيرة التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية بهدف تحسين جودة حياة المصريين، موضحًا أن الدولة اقتحمت ملفات كانت تكبلها، مثل المرافق والغاز والكهرباء والصرف ومياه الشرب والتعليم والصحة والتموين.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن الدولة المصرية اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.

وتابع: «مع الإرادة السياسية ومتابعة الرئيس السيسي لهذه المشروعات، والجهود التي تقوم بها الدولة، هي التي مكنتنا لكي نصل إلى ما وصلنا إليه بعد 7 سنوات.. وأقول إننا في حاجة إلى شوط كبير جدا، وكما يقول الرئيس، نحن قطعنا خطوة من 1000 خطوة».

اقرأ المزيد:

"مدبولي" يوجه الحكومة بتفعيل التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمَّنة

مدبولي يوجه بالإعداد الجيد لمشاركة مصر بالأولمبياد المقبلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

تفاصيل لقاء «مدبولي» مع رئيس «سويفل»: أبوابنا مفتوحة لدعم الشباب

«مدبولي»: الحكومة مهتمة بتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال البرمجيات

مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود إعادة القطن المصري لمكانته العالمية