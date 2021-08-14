«القوى العاملة» تصرف 3.2 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالسويس

كشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات استمرت في صرف منحة العمالة غير المنتظمة، للرعاية الاجتماعية ، حيث يقتصر الصرف على العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وسجلات المديريات بها ، وذلك في العديد من المناسبات الدينية والوطنية الرسمية.

صرف 3.2 مليون جنيه لـ3 آلاف و348 منح للعمالة غير المنتظمة بالسويس

وأفاد المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، أكّد فيه أنَّ مديرية القوى العاملة بالمحافظة صرفت نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه لنحو لـ3348 عاملًا قيمة منحة للعمالة الغير منتظمة بمحافظة السويس، المسجلة رسميًا في سجلات العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنَّ المنحة التي تمّ صرفها بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى.

8 ملايين جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج

كانت وزارة القوى العاملة، صرفت منحة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج، الأسبوع الماضي، حيث أفادت في بيان لها، أن مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج هشام أحمد أبو زيد، أكد في تقريره لوزير القوى العاملة، أنَّ من بين إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي، انتهائها من «صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، لـ8 الاف و508 عمال من العمالة الغير منتظمة بقيمة مالية اجمالية 8 ملايين و485 ألف جنيه، وكذلك صرف 70 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ17 عاملًا منهم، 6 منح مولود، و4 منح زواج، و 4 منح وفاة لأسرة 4 عمال متوفيين، و 3 منح وفاة أحد الأقارب».

وفي سياق آخر، أعلن هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة أنَّ محمد سعفان وزير القوي العاملة سيقوم اليوم السبت بافتتاح مؤتمر «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج» الذي تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج بمقرها، ويوزع 50 شهادة تقدير للعمال المتميزين بالغزل والنسيج في 18 محافظة.