حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بـ«التجلي الأعظم» في سانت كاترين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بموقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

حصر 300 عامل من شركتي حسن علام وأبناء سيناء في الزيارة الأولى

من جانبه، قال أشرف علم الدين، مدير القوى العاملة بجنوب سيناء، إنّه جرى حصر 300 عامل من شركتي حسن علام وأبناء سيناء في الزيارة الأولى.

متوقع وصول حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل

وجرى التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين، للتسجيل أولا بأول للعمالة، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

وأشار مدير المديرية، إلى عمل لقاءات من قلب مواقع العمل مع العمال وشرح الخدمات التي تقدم لهم من خلال وزارة القوى العاملة، لتنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مبادرة «حياة كريمة».

«التجلي الأعظم» يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة

وأكد مدير المديرية أنّ مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم» يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، حيث يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية، باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.