مدبولي: «بنينا في 7 سنوات فقط ما بني في 40 عاما»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة نجحت في مضاعفة معدلات إنشاء الوحدات السكنية في مصر مقارنة بالـ40 عاما الماضية في مصر، لافتًا أن مصر كانت تبني 42 ألف وحدة سنويًا من عام 1976 حتى 2005، موضحا أنه أصبح 48 ألف سنويًا من أعوام 2005 لـ2013.

وأوضح مدبولي خلال حفل افتتاح بعض المشروعات السكنية بحضور الرئيس السيسي، أن ما تم بناؤه خلال 7 سنوات يعادل ما تم بناؤه خلال 40 عاما، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى معدلات بناء 225 ألف وحدة سكنية سنويًا.

وأكد على أن الحكومة تعمل على زيادة هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة، متذكرًا كيف كانت مصر. واستعرض بعض الأخبار التي نشرتها الصحف آنذاك عن المناطق العشوائية الخطرة وحادثة الدويقة، مستعرضًا عناوين الصحف في هذا التوقيت.

وعرض مدبولي ما ذكرته وكالة «رويترز» أن العشوائيات ستظل موجودة في مصر خلال القرن الـ21، كما استعرض بعض عناوين الصحف آنذلك.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع هدف محوري بعدم السماح بوجود هذه النوعية من السكن ومعاناة الأهالي وضرورة حل هذه المشكلة مهما كلف الأمر.