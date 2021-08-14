بدء الاحتفال بافتتاح مشروعات سكنية من مدينة بدر بحضور السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بافتتاح مشروعات سكنية جديدة من مدينة بدر، وبدأ الاحتفال الذي قدمته الإعلامية آية عبدالرحمن بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح في الثالث من أغسطس الجاري المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وذلك وفقما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.