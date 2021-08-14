الرئيس السيسي يصل مدينة بدر لافتتاح مشروعات سكنية جديدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة بدر، من أجل افتتاح بعض المشروعات السكنية الجديدة بالمدينة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح في الثالث من أغسطس الجاري المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وذلك وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.