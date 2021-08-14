طلاب الدبلومات يؤدون امتحانات الدور الثاني بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية انطلقت فعالياتها صباح اليوم السبت.

وكيل المديرية: عدد طلاب الدور الثاني الدبلوم 2756 طالبًـا

وأضاف «سعد» في بيان له، اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية بلغ 2756 طالبًـا وأن تعليم الإسكندرية أنهى كافة استعداداته لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بتجهيز سبع لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بواقع أربع لجان للدبلوم الصناعي ولجنتين للدبلوم التجاري وعدد لجنة واحدة للدبلوم الزراعي.

مدير المديرية: تطهير اللجان وتوفير اللوازم الطبية للطلاب والمعلمين

وأكد مدير المديرية، أنه تم تطهير وتعقيم اللجان وتسليم المخصصات واللوازم الطبية التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلاب والمعلمين من كمامات و(جل) مطهر ومواد مطهرة للجان حرصًـا وحفاظًـا على الصحة العامة ومجابهةً لفيروس كورونا.

وأكد أن الامتحانات تتم في إطار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، مضيفًـا أنه جرى تجهيز وفرش عدد (13) استراحة منها 5 استراحات للسيدات والباقي للرجال بالإدارات التعليمية لاستضافة المنتدبين من الزملاء للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى، وجرى تزويدها بمبردات المياه والمرواح والثلاجات والبوتاجازات والأسِرَّة المناسبة بما يليق الزملاء.