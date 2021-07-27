تعليم الإسكندرية تحصد مركزين لأوائل الجمهورية في «ثانوي الصم والبكم»

حصدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك بعدما حققت طالبتان المركزين الأول والخامس.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: أول صم وبكم بنسبة 96.2 %

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث حصلت الطالبة «روان محمد جابر»، بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية على مجموع 481 بنسبة 96.2 % ، كما حصد تعليم الإسكندرية المركز الخامس حيث حصلت الطالبة «مريم عادل جلال»، بمدرسة أمل الحضرة أيضًـا على مجموع 468 بنسبة 93.6 % .

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إضافة نتيجة الصم والبكم في التنسيق الإلكتروني

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، أن نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع سوف تضاف للتنسيق الإلكتروني بالجامعات للمرة الأولى هذا العام ، كما سيتم تكريم أوائل الشهادات العامة وأوائل المحافظة في احتفالية خاصة بهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًـا لأقرانهم.

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعلن جداول الدور الثاني للشهادة الاعدادية

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن جدول امتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية، والتي تنطلق في 14 أغسطس المقبل وتختتم في 19 من ذات الشهر، وذلك بعدما خاض 92859 طالبًـا امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الدور الاول، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول قد بلغت 78.9 %، وفقاً لما تم إعلانه في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2021.