مدبولي: تسكين أهالي «سن العجوز» بمساكن بديلة في حدائق أكتوبر الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه جرى نقل سكان منطقة «حكر السكاكيني» و«عشش المهاجرين» إلى وحدات سكنية في المحروسة 1 و2، مبينًا أنَّه كذلك جرى نقل سكان منطقتي «عزبة أبورجيلة»، «ترعة الطوارئ» إلى وحدات سكينة في منطقة «أهالينا 1 و2»، كما تمّ تطوير منطقة «تل العقارب» وإعادة بناءها من جديد وتسمية المنطقة بـ«روضة السيدة»، إضافة لمنطقة «مثلث ماسبيرو».

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنّه سيتمّ بدء تسكين أهالي منطقة «سن العجوز» بالجيزة في مساكن بديلة بحدائق أكتوبر الأسبوع المقبل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ منطقة «عزبة أبو قرن» الملاصقة لمسجد عمرو بن العاص، تعتبر من أكبر المناطق غير الآمنة، وسيتمّ إخلاؤها من السكان، وبدء تسكين السكان منذ أسبوع في مشروع «معًا»، موضحًا أنَّ هناك 250 أسرة جرى تسكينهم بالفعل، وحصلوا على وحدات، وتباعًا خلال الشهر المقبل سيتمّ إعادة تسكين الأهالي وإخلاؤها بالكامل لتطوير المنطقة ضمن تطوير منطقة الفسطاط.