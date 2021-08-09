رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطط التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لملف التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بإدراج هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة، وأن يتم إعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية.

وتابع بأنه تم الاتفاق على تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ بهدف توفير فرص عمل لأهالينا في الريف المصري، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة سرعة تشغيل المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها، مع تكثيف الترويج الإعلامي للمناطق الصناعية التي بدأ العمل فيها فعليا.

مدبولي: تكليفات من الرئيس بوضع ملف المجمعات الصناعية على أجندة الأولويات

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية بسرعة توفير الأراضي لعدد 13 مستثمرا صناعيا يرغبون في توفير أراضٍ لهم في محافظة بورسعيد، حيث تم إرسال بيانات هؤلاء المستثمرين للهيئة.

بدورها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى انه تم الاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية على معايير محددة للأراضي التي يتم توفيرها لإنشاء مجمعات صناعية جديدة، مضيفة أنه تم الانتهاء بالفعل من النماذج المعمارية الإنشائية، ويتم حالياً تحديد قيمة تنفيذ هذه النماذج.

وأوضحت أنه يوجد 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة، وأنه تم الانتهاء من 7 مجمعات وطرحها، كما تم البدء في إجراءات تخصيصها وتشغيلها، منوهة إلى أن بعضها تم حجزه بالكامل، مثل مجمع «مرغم»، حيث تم حجز 204 وحدات بالكامل بالمجمع.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نسب حجز وتخصيص وتشغيل المجمعات التي تم طرحها، مشيرة إلى أنها زارت بالأمس المجمع الصناعي بمحافظة الأقصر، حيث وجهت بتيسير الإجراءات للراغبين في حجز الوحدات، مضيفة أنه يتم حاليا الإعداد لحملة ترويجية حول المزايا التي تتمتع بها المجمعات الصناعية.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء، محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ، إلى قيام الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن إنشاء البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية علي مستوي الجمهورية، وإطلاق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية الصناعية.

وفيما يتعلق بقطع الأراضي بالمناطق الصناعية «الخريطة الاستثمارية»، أوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم حصر قطع الأراضي الفضاء مكتملة الترفيق بالمناطق الصناعية، مشيراً إلي أن عددها بلغ 2050 قطعة، تم طرحها للمستثمرين على الخريطة الاستثمارية على ثلاث مراحل، وبلغ إجمالي ما تم حجزه 1330 قطعة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إلى أنه فيما يخص المجمعات الصناعية بالمحافظات البالغ عددها 13 مجمعا، فإن إجمالي عدد الوحدات بها بلغ 4311 وحدة، تم طرح 1755 وحدة منها بسبع مجمعات صناعية، وتم تسليم 567 وحدة للمستثمرين، وجار تسليم 226 وحدة أخرى للحاجزين.

ونوه اللواء محمود شعراوي إلى أنه يتم متابعة لجنة إنشاء البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية المكلف بها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة علي مستوي الجمهورية، وترفيق التجمعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المكلفة بالتنفيذ.

ومن جانبه، استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، موقف الأراضي الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.