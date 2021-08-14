مدبولي: عدد السكان في مصر تضاعف 10 مرات في آخر 120 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية عانت من مشكلات كثيرة على مدى العقود الماضية، موضحا أنه من الجائز أن تكون ظروف الدولة المصرية لم تمكنها من اقتحام هذه الملفات، مثل الحروب وعدم الاستقرار».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن التحدي الأكبر في هذه السنوات كان الزيادة السكانية على مدار 100 سنة، لافتًا إلى أن مصر في عام 1900 كان عدد سكانها 9 ملايين، وبعد أقل من 120 سنة أصبح التعداد السكاني في مصر 102 مليون نسمة، أي أن عدد سكان الدولة المصرية تضاعف في هذه الفترة بنحو 10 مرات، وهو ما أضاف تحديا كبيرا جدا على الدولة المصرية.

وتابع: «لا بد من وقفة صارمة مع هذه القضية، لأنها لو استمرت بهذا الشكل، لن يكون المردود الإيجابي بالصورة التي نريدها للمواطن المصري».