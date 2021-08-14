غضب في المجتمع الأردني بسبب مسلسل مدرسة الروابي للبنات

ردود فعل متباينة شهدها المجتمع الأردني بعد عرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات، عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة «نتفليكس»، وحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة بعد الساعات الأولى من طرحه.

وواجه مسلسل مدرسة الروابي للبنات انتقدات عديدة في المجتمع الأردني، حيث عبر حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين عن رفضه لمحتوى المسلسل، بسبب «اعتبارات أخلاقية ومهنية جمة» على حد تعبيره، بينما انتقد عدد من المشاهدين احتواء المسلسل على مشاهد وأفكار وألفاظ اعتبروها لا تليق بالمجتمع الأردني.

أحداث مسلسل مدرسة الروابي للبنات

وتدور أحداث مسلسل مدرسة الروابي للبنات في 6 حلقات، حول فتاة تتعرض للتنمر في المدرسة، وتسعى إلى الانتقام ومواجهة الأمر بطريقتها الخاصة، ومن خلال الأحداث يلقي المسلسل الضوء على عدد من المشكلات التي تواجهها الفتيات وأسرهن في تلك المرحلة العمرية، ومن أبرزها التنمر وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التحرش الجنسي وجرائم الشرف في المجتمعات العربية، بالإضافة إلى وصمة العلاج النفسي.

يعرض المسلسل مترجما لـ 32 لغة في أكثر من 190 دولة حول العالم، كما يتوافر عرض المسلسل بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي لضعاف السمع، وتصل مدة الحلقة الواحدة لـ 50 دقيقة.

فريق عمل مسلسل مدرسة الروابي للبنات

يشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانات من بينهم ركين سعد، بالإضافة إلي أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة ريم سعادة، تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي.

وعبرت المخرجة تيما الشوملي عن سعادتها بعرض المسلسل في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «أخيرا تحقق حلمي بإخراج بمسلسل درامي تشويقي بنشوف فيه البطولات النسائية أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، اشتغلت عليه مع فريق عمل رائع ومبدع، وبتمنى إنو يدخل قلوبكم زي ما طلع من قلوبنا رمز القلب».