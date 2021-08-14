الرئيس الأفغاني: مشاورات مكثفة لوقف الحرب

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن هناك مشاورات مكثفة لوقف الحرب، معتبرا في الوقت نفسه أن إعادة حشد الجيش أولوية قصوى، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه حركة طالبان تقدمها، وأعلنت، اليوم، السبت، السيطرة على مدينة شرانة عاصمة ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان، فيما شنت هجوما كبيرا على مدينة مزار شريف شمالي البلاد، وسيطرت على محطة إذاعية في مدينة قندهار جنوبا.