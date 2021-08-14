خبير: طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سينعش سوق المال

قال محمد الماوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأوراق المالية، إن طرح شركة العاصمة الادارية في البورصة المصرية، سيسهم في إنعاش السوق المالي المصري، مؤكدا أن القطاع العقاري المصري قطاع واعد ويعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في مصر.

الماوي: اهتمام الرئيس بطرح الشركات الكبرى في البورصة يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

وأضاف الماوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة سيسهم في رفع كفاءة الشركات الأخرى، عن طريق ضخ سيولة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، موضحا أن هذه السيولة ستوجه لاحقا في الاستثمار تارة أخرى مما يخلق حالة انتعاشة كبيرة في البورصة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وتابع بأن اهتمام الرئيس السيسي بطرح الشركات الكبيرة في البورصة سينعش أسواق المال في مصر، ويساعد في إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في البورصة المصرية، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد الماوي، أنه لاستكمال نجاح هذه الطروحات يجب أن يجري العمل على تحديث التشريعات المواجودة حاليا، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجيا العالمية، موضحا أنه عند فتح حساب لعميل يوقع على عشرات الأوراق، بينما في السعودية أو الإمارات لا يتطلب الوقت سوى بضع دقائق عبر التوقيع الرقمي، لذلك يجب أن يتم تحديث هذه التشريعات سريعا.

زيادة عدد ساعات التدوال في البورصة

وطالب بزيادة عدد ساعات التدوال في البورصة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوق في العالم تبلغ مدة التداول به 4 ساعات سوى السوق المصري، مطالبا بزيادتها إلى 7 ساعات، على أن يجري بدأ التداول في العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، مما يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة.

كما طالب بعودة السماح للشركات المصرية في شراء أسهم بالشركات العالمية، كما كان يحدث منذ عام 2008 وحتى عام 2015، قبل أن يجري اتخاذ قرار بالمنع.