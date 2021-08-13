قطاع العقارات يحتل المركز الأول في تعاملات البورصة المصرية

حقق قطاع العقارات انتعاشة في ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية، حيث تصدر القطاع الترتيب الأول من حيث قيمة التداول، خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعدما سجَّل حجم التداول 559.1 مليون ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الثاني.

واحتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثاني في القطاعات التي شهدت نشاطا في التعاملات بالنسبة لحجم التداول وقدره 536 مليون ورقة، بقيمة 822.6 مليون جنيه.

وبتداول بلغ 72.2 مليون ورقة بقيمة 622.5 مليون جنيه، احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الترتيب الثالث بالنسبة لتعاملات القطاعات في البورصة.

وجاء في المركز الرابع قطاع البنوك بحجم تداول 26.2 مليون ورقة بقيمة 613.1 مليون جنيه، وفي المركز الخامس جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 57.6 مليون ورقة بقيمة 504.7 مليون جنيه.

وتراجع قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 74.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 364.1 مليون جنيه ليحتل المركز السادس.

ووفقا لبيان صادر عن البورصة المصرية، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز السابع بحجم تداول بلغ 391.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 326.8 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن جاء قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 92.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 320 مليون جنيه.

وفي المرتبة التاسعة بين القطاعات، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 149.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 234.1 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 96.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 213.5 مليون جنيه.

بينما المركزان الحادي عشر والثاني عشر احتلهما قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية، حيث بلغ تداول قطاع الطاقة والخدمات المساندة 11.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 43.1 مليون جنيه، بينما قطاع الخدمات التعليمية بلغ حجم التداول فيه 103.2 مليون ورقة بقيمة 37.9 مليون جنيه.