بـ50 جنيها.. استثمر واكسب من البورصة في 5 خطوات فقط

استطاعت بعض الأسهم تحقيق قفزات سعرية منذ ظهور جائحة كورونا، لتتجاوز مكاسبها 1000%، وجاءت هذه الأسهم في قطاعات مختلفة مثل العقارات والسياحة والأغذية، فعلى سبيل المثال: حقق أحد الأسهم العاملة في القطاع العقاري مكاسب تجاوزت 1235% خلال عام، محققا فرق سعر 54.61 جنيهًا، وكذلك سهم في قطاع الأغذية حقق مكاسب 1056% بفارق سعر نحو 89 جنيهًا، وأيضًا سهم في القطاع السياحي حقق مكاسب بنحو 700% بفارق سعر 44.74 جنيهًا.

وينظر الكثيرون إلى البورصة من الخارج على أنها منصة لأموال الأغنياء فقط، ومن يمتلكون الشركات والثروات الهائلة، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، فسوق المال أو البورصة، عبارة عن منصة تضم مجموعات من الشركات، التي تطرح أسهمها، من خلال هذه المنصة، ليجري التداول عليها من المستثمرين والمؤسسات التي ترغب في استثمار الفوائض المالية الخاصة بهم في الأسهم، وسوق المال لا تقتصر على الأسهم فقط، وإنما تضم الكثير من أدوات الملكية التي من خلالها يستطيع الفرد الاستثمار بأقل المبالغ، فمن الممكن الاستثمار في البورصة، وتحديدًا في صناديق المؤشرات بمبلغ 50 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، وفقًا للموقع الخاص بالبورصة الخطوات التي من خلالها تستطيع أن تبدأ استثمار أموالك في البورصة، حيث يجب أن تكون قد اتخذت قرار استثمار أموالك في البورصة، بعد التأكد من أن هذه الأموال التي ستستثمرها جزء من مدخراتك ولا تحتاج إليها في سداد أقساط أو فواتير أو ما يتعلق بأي أمور مادية أخرى تحتاج إليها، وذلك لأن احتمالية المكسب والخسارة قائمة مع الاستثمار في الأسهم.

الخطوة الأولى: اختيار شركة وساطة مالية «شركة سمسرة»، من خلال هذه الشركة ستوقع عقدًا باعتبارها الوسيط المالي الذي تستثمر من خلاله في البورصة، ويحدد هذا العقد تفاصيل وطبيعة وكيفية العلاقة بينك وبين شركة الوساطة، وذلك لأن عمليات البيع والشراء تحدث من خلال شركات الوساطة المالية المرخص لها بمزاولة هذه المهنة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش عليها.

الخطوة الثانية: تقوم شركة الوساطة بتسجيلك وتخصيص كود خاص بك حتى تستطيع تنفيذ عمليات البيع والشراء على الأسهم، هذا الكود يكون مخصصًا فقط لك، ولا يمكن تكراره مثل الرقم القومي.

الخطوة الثالثة: إيداع مبلغ الاستثمار حساب الشركة بعد توقيع العقد ستقوم بإيداع المبلغ الذي ترغب استثماره في البورصة، في حساب شركة الوساطة المالية حتى تستطيع القيام بتنفيذ عمليات البيع والشراء.

الخطوة الرابعة: تحديد الأسهم التي ترغب في شرائها واستثمار أموالك بها، وهنا يأتي دور شركة الوساطة المالية التي تخصص مدير حساب خاص بك لمتابعة محفظة الأسهم الخاصة بك، وإعطاء الترشيحات الخاصة بالأسهم وتنفيذ أوامر البيع والشراء، وذاك في حالة إذا لم يكن لديك وقتٌ كاف لمتابعة محفظتك وتنفيذ عمليات البيع والشراء.

الخطوة الخامسة: بعـد تسجيل الكود الخاص بك تستطيع أن تُصدر أوامر البيع أو الشراء إلى مدير الحساب الخاص بك في شركة الوساطة، كما يمكنك القيام بعمل التداول الخاص بك من خلال Trading Online، وعليك تحديد الكمية التي ترغب في شرائها أو بيعها والمدة التي يمكن تنفيذ الأمر فيها.